Ο ΛεΜπρόν παρακολουθούσε την προσπάθεια των Λέικερς από την άκρη του πάγκου και δεν παρέλειψε να πειράξει τους συμπαίκτες του και ειδικά τον Όστιν Ριβς μετά από αγκωνιά που δέχθηκε.

Οι Λέικερς εύκολα ή δύσκολα επικράτησαν των Γουόριορς και έγραψαν με ωραίο τρόπο το ξεκίνημα της... νέας εποχής μετά τα κύματα trades στην ομάδα. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παρέμεινε εκτός δράσης με τραυματισμό που προκαλεί ανησυχία ακόμη και για το υπόλοιπο της σεζόν.

Παρόλα αυτά, έδωσε το «παρών» και φρόντισε να πειράξει τους συμπαίκτες του. Σε μία φάση που ο Όστιν Ριβς μάρκαρε τον Κουμίνγκα, δέχθηκε μία αγκωνιά στο πρόσωπο με αποτέλεσμα ο «βασιλιάς» να σπεύσει να... τσεκάρει τα αντανακλαστικά του.

Αφού τον ρώτησε πού βρίσκεται ακολούθησε το «τί μέρα είναι;» θέλοντας να καλύψει κάθε ενδεχόμενο ατυχίας για τον συμπαίκτη του.

LeBron James: "Where you at?"



Austin Reaves: "I'm here."



LeBron: "What's here?"



Reaves: "San Francisco." 🤣pic.twitter.com/wVPJtgxCge