Ο Ντάριο Σάριτς παραχωρήθηκε στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τους Φοίνιξ Σανς να προσθέτουν στο ρόστερ τους τον Ντάριους Μπαζλεϊ.

Οι Φοίνιξ Σανς συνεχίζουν τις διορθωτικές κινήσεις στο ρόστερ τους μετά το mega trade για την απόκτηση του Κέβιν Ντουράντ. Ο Ντάριο Σάριτς δόθηκε στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τον Ντάριους Μπάζλεϊ να ακολουθεί την αντίθεση διαδρομή.

Ο Κροάτης φόργουορντ/σέντερ έχει αγωνιστεί σε 37 αγώνες των Σανς την τρέχουσα σεζόν, μετρώντας 5.8 πόντους, 3/8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ. Ενώ ο Μπάζλεϊ στους Θάντερ έχει 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ σε 36 αγώνες.

