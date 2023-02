O Kάιρι Ίρβινγκ έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στη νίκη των Μάβερικς επί των Κλίπερς με 110-104.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η καριέρα του Κάιρι Ίρβινγκ στο Ντάλας. Ο Uncle Drew έκανε το ντεμπούτο του με τους Μάβερικς κόντρα στους Κλιπερς και τους... καθάρισε, οδηγώντας στη νίκη με την ομάδα του με 110-104 και στο 30-26, ρίχνοντας στο 31-27 την ομάδα από το LA.

Ο Ίρβινγκ είχε 24 πόντους και 5 ασίστ, ο Μπούλοκ είχε 18 πόντους με 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ και ο Χάρνταγουεϊ 19 με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Από την πλευρά των Κλίπερς 21 είχε ο Μαν, ο Πάουελ μέτρησε 20, ο Τζορτζ 20 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Λέοναρντ 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Σε άλλο ένα ματς για το Ντάλας, απουσίασε ο ηγέτης του, Λούκα Ντόντσιτς, αλλά ήταν εκεί ο Ίρβινγκ να καλύψει το κενό του. Oι Μάβερικς ανυπομονούν να δουν το δίδυμο Ντόντσιτς-Ίρβινγκ να μαγεύει παρέα στο παρκέ.

Kyrie Irving gets his first bucket as a Maverick.



DAL-LAC, live on ESPN pic.twitter.com/JAlCez7nro