Μοιάζει με ένα απίθανο προνόμιο για έναν φωτογράφο. Τον ίδιο που απαθανάτισε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ ως πρώτο σκόρερ το 1984 και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2023!

Από τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, στον ΛεΜπρόν Τζέιμς! Η ιστορία αποτυπώνεται σε ένα φακό. Για τον Άντριου Μπερνστάιν το... φιλμ της ζωής του έχει μπόλικα καρέ. Τα περισσότερα σε απόχρωση χρυσού και μωβ. Είναι ο επίσημος φωτογράφος των δύο ομάδων τους Λος Άντζελες, των Λέικερς και των Κλίπερς. Ενώ έχει καταγράψει και την πορεία της Dream Team στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης.

Ο Μπερνστάιν ήταν εκεί το 1984. Όταν ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ ξεπέρασε τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, με τον ένα θρύλο να περνάει τη «δάδα» στον επόμενο. Ο Μπερνστάιν τράβηξε τις φωτογραφίες.

Ήταν εκεί και το 2023. Η φωτογραφία με το ιστορικό σουτ του Τζέιμς (στο πρακτορείο Getty) είναι δική του. Όπως και αυτές που ακολούθησαν με τον ΛεΜπρόν και τον Τζαμπάρ στο κέντρο του γηπέδου να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις.

Shoutout to Hall of Fame photographer Andrew D. Bernstein, who was there taking photos for the NBA when Kareem broke Wilt’s record, and was there doing the same tonight as LeBron became the new scoring king. pic.twitter.com/EN2HoTA6o0