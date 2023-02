Ο κόσμος του NBA αντέδρασε στο άκουσμα της αλλαγής της 1ης θέσης στη λίστα των σκόρερ, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να είναι ο νέος της κάτοχος.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA! Για χάρη του, οι Λος Άντζελες Λέικερς άλλαξαν το λογότυπό τους στο twitter, βάζοντας αυτό του «Βασιλιά» για να τον τιμήσουν για τους 38.390 πόντους του.

Μόνο που η κίνηση των Λέικερς ήταν η ελάχιστη αποθέωση που έζησε ο ΛεΜπρόν στο διαδίκτυο. Συμπαίκτες και αντίπαλοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα για χάρη του.

Congrats my brother @KingJames 🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐 not hearing anything they sayin!! #38388