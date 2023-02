Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε με πελώρια γράμματα το όνομά του στην ιστορία του ΝΒΑ, αφού είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA, ξεπερνώντας τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έμοιαζε να βρίσκεται σε μία καταιγίδα... χρυσόσκονης. Η αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ήταν στημένη γύρω απ' αυτόν. Και εκείνος το απολάμβανε.

Εμφανίστηκε στο γήπεδο φορώντας ένα κοστούμι. Έτοιμος να γιορτάσει. Στην προθέρμανση θέλησε να περάσει το μήνυμά του: Θα κάνει ό,τι μπορεί για να σπάσει το ρεκόρ. Αυτό... μαρτυρούσαν τα ακουστικά του, με τον αριθμό 38.388, με χρυσά γράμματα, στο πάνω μέρος του.

Στις εξέδρες της έδρας των Λέικερς υπήρχε ο θρύλος Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Έτοιμος να παραδώσει κάτι που του άνηκε για 38 χρόνια. Και δεν ήταν μόνο αυτός. Η οικογένειά του Τζέιμς ήταν εκεί. Με τον Τζέιμς να μιλάει με τα παιδιά του στο ημίχρονο, καθήμενος στη βάση της μπασκέτας. Και να τους λέει ότι θα επιχειρήσει να κάνει το ρεκόρ στην 3η περίοδο! Ο κολλητός του Ντουέιν Γουέιντ. Ο θρύλος των Λέικερς, Μπομπ ΜακΑντού. Ο ράπερ Τζέι Ζι. Και η λίστα μάλλον μοιάζει ατελείωτη.

Κάθε φορά που το Τζέιμς ήταν στις βολές, ο κόσμος τον αποκαλούσε MVP. Και εκείνος πλησίαζε ακόμα περισσότερο στο ρεκόρ. Στο ημίχρονο είχε 20 πόντους. Ακόμη 16. Όλοι μετρούσαν ανάποδα. Ο κόσμος, τα ΜΜΕ. Όλοι!

Ο Τζέιμς θέλησε να δώσει μία vintage... νότα. Φόρεσε ξανά μπαντάνα στο κεφάλι. Ίσως για να θυμίσει σε όλους, μα περισσότερο στον εαυτό του, εκείνο το παιδί από το Άκρον που εμφανίστηκε στο NBA πριν από 20 σεζόν. Και τελικά έγινε «βασιλιάς».

Courtside view of LeBron getting within 10 points of history 👀 #LakeShow pic.twitter.com/5ahBPkghqv