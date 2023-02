Ο δημοσιογράφος και καλός φίλος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μπράιαν Γουόιντχορστ είναι σίγουρος πως ο Βασιλιάς θα πάει για το ρεκόρ από απόψε κόντρα στους Θάντερ,

Μπορεί η αποψινή βραδιά να είναι ιστορική για τον σπουδαίο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Βασιλιάς χρειάζεται μόλις 36 πόντους για να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ, αφήνοντας πίσω του τον τεράστιο Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ και ίσως απόψε (05:00) κόντρα στους Θάντερ να τα καταφέρει.

Φυσικά λέγονται πολλά τις τελευταίες ώρες για το αν θα το... σπάσει κόντρα στην Οκλαχόμα ή αν θα προτιμήσει μια πολύ καλύτερη ομάδα και έναν πολύ σπουδαιότερο σταρ, δηλαδή να το κάνει κόντρα στους Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Μην ξεχνάμε πως ο Τζαμπάρ είχε πάρει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του με τους Μπακς.

Για αυτό το θέμα τοποθετήθηκε ο δημοσιογράφος και καλός φίλος του ΛεΜπρόν, Μπράιαν Γουίντχορστ, αναφέροντας πως ο σταρ των Λέικερς θα πάει για το ρεκόρ απόψε κόντρα στους Θάντερ και το πλάνο των Λέικερς, θα είναι να βοηθήσουν τον ΛεΜπρόν να το πετύχει.

«Θα πάει να το κάνει απόψε. Οι Λέικερς θα έχουν πλάνο για να βοηθήσουν τον ΛεΜπρόν να φτάσει στην 20άρα στο ημίχρονο και στη συνέχεια να το σπάσει. Θα πάει να το κάνει απόψε», ήταν τα λόγια του.

Να προσθέσουμε πως σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο ΛεΜπρόν... δουλεύει πάνω στο skyhook (ραβέρσα), την ασταμάτητη δηλαδή κίνηση με την οποία ο Τζαμπάρ, ο θρύλος των Μπακς και των Λέικερς πέτυχε πολλούς πόντους στην καριέρα του και σχεδόν δεν αστοχούσε ποτέ. Ίσως βάλει το καλάθι με το οποίο θα σπάσει το ρεκόρ με skyhook.

.@WindhorstESPN has no doubt LeBron will go for the all-time scoring record tonight 👀



(via NBA Today) pic.twitter.com/VcPoxZKxMW