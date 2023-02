O ΛεΜπρόν Τζέιμς φαίνεται πως θέλει να... σπάσει το ρεκόρ πόντων του Τζαμπάρ με ένα ξεχωριστό τρόπο.

Mετράμε αντίστροφα από τη στιγμή που ο ΛεΜπρόν θα ξεπεράσει τον Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ και θα σπάσει το απόλυτο ρεκόρ πόντων στο ΝΒΑ. Ο Βασιλιάς χρειάζεται μόλις 36 πόντους για να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ και ίσως απόψε (05:00) κόντρα στους Θάντερ να τα καταφέρει.

Φαίνεται πως ο σταρ των Λέικερς σκοπεύει να ζήσει αυτή την ιστορική στιγμή με έναν ξεχωριστό τρόπο, θέλοντας να τιμήσει τον άρχοντας της... ραβέρσας, Τζαμπάρ. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο ΛεΜπρόν... δουλεύει πάνω στο skyhook, την ασταμάτητη δηλαδή κίνηση με την οποία ο θρύλος των Μπακς και των Λέικερς πέτυχε πολλούς πόντους στην καριέρα του και σχεδόν δεν αστοχούσε ποτέ.

Ίσως δούμε τον ΛεΜπρόν να βάζει το καλάθι που θα τον φέρει στην κορυφή με το skyhook. Τι ίσως, καλύτερα να πούμε πως αυτό θα γίνει σίγουρα. Είτε απόψε κόντρα στους Θάντερ, είτε την Παρασκευή (10/2) τα ξημερώματα κόντρα στους Μπακς στο LA.

Report: LeBron James recently worked on skyhook shot with his trainers https://t.co/Qi3zzDPpP9