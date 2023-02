Οι Νετς δείχνουν πως δεν θέλουν να ανταλλάξουν και τον Κέβιν Ντουράντ, όμως υπάρχουν κάποιες ώρες μπροστά μας.

Η απαίτηση του Κάιρι Ίρβινγκ για ανταλλαγή έπιασε απροετοίμαστο τον Κέβιν Ντουράντ, με τον Uncle Drew να καταλήγει τελικά στο Ντάλας για να κάνει δίδυμο με τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο KD μέσα σε λίγους μήνες είδε τους Τζέιμς Χάρντεν και τον Ίρβινγκ να... σπάνε την Big Three που είχε δημιουργηθεί στο Μπρούκλιν.

Αρκετά σενάρια βγήκαν και τόνιζαν πως ίσως ο Ντουράντ να θέλει να ακολουθήσει τον Ίρβινγκ στον δρόμο της... ανταλλαγής, ωστόσο όπως αναφέρει ο έγκυρος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, το Μπρούκλιν δεν δείχνει να θέλει να ανταλλάξει τον KD με τα τωρινά δεδομένα πριν την trade deadline. Ο Ντουράντ έκανε... γκελ στους Σανς, αλλά οι Νετς δεν θέλουν να τον αφήσουν να φύγει. Μάλιστα πρέπει να τονισθεί πως αρκετές ομάδες ρώτησαν τους Νετς για τον Ντουράντ, όμως το Μπρούκλιν δεν θέλει να τον αφήσει και εκείνον μετά τον Ίρβινγκ. Όλα αυτά μέχρι αυτή τη στιγμή, αφού ο Boϊναρόφσκι προσθέτει πως υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ Ντουράντ και Νετς για το που βαδίζει το franchise και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί

Η trade deadline είναι 9 Φλεβάρη και μένει να δούμε αν η πίεση των ομάδων στους Νετς μπορεί να φέρει αλλαγή της στάσης τους έστω και την τελευταία στιγμή, καθώς ο Ντουράντ σίγουρα δεν έμεινε ικανοποιημένος από την παραχώρηση του Ίρβινγκ.

Durant had interest in a deal to the Suns over the summer, but so far the Nets haven't shown a willingness to move him to Phoenix or anywhere else, sources tell ESPN. There have been a number of teams reaching out to Brooklyn on Durant. https://t.co/xYvo5rGZCY