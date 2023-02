Ο Φουρκάν Κορκμάζ έχει μείνει εκτός rotation των Σίξερς και ζήτησε ανταλλαγή πριν από την trade deadline.

Ο Φουρκάν Κορκμάζ διανύει την έκτη σεζόν στη Φιλαντέλφια ωστόσο δεν έχει χρόνο και ρόλο στο παιχνίδι των Σίξερς. Σύμφωνα, λοιπόν με πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Τούρκος περιφερειακός (25χρ., 2μ.01) ζήτησε να συμπεριληφθεί σε πακέντο ανταλλαγής πριν εκπνεύσει η trade deadline.

Φέτος ο Κορκμάζ αγωνίστηκε μόλις σε 25 αγώνες των Σίξερς, έχοντας τα χαμηλότερα νούμερα στο σκοράρισμα (3.8 πόντοι) και τα λεπτά συμμετοχής (10.2) από τη rookie σεζόν του στη λίγκα. Μάλιστα, στα τελευταία 12 ματς της regular season έχει πατήσει παρκέ μόνο στα τρία εξ αυτών, σημειώνοντας 2 πόντους στα 2 λεπτά μ.ό. που έμεινε στο παρκέ.

Ο Κορκμάζ έχει λαμβάνειν 5 εκατομμύρια δολάρια για τη φετινή χρονιά και 5.3 εκατομμύρια για τη σεζόν 2023-24.

