Το μόνο σίγουρο είναι η παρουσία του Καϊρί Ίρβινγκ στους Μπρούκλιν Νετς ολοκληρώθηκε, αφού η ομάδα του Τάι Λου δεν σκοπεύει να τον χρησιμοποιήσει ξανά, μέχρι να γίνει ανταλλαγή.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ ολοκλήρωσε την παρουσία του με τους Μπρούκλιν Νετς. Ήδη ο κόσμος της ομάδας του έδειξε πως είναι ανεπιθύμητος, αποδοκιμάζοντας στο «Barclay's Center» όταν εμφανίστηκε η μορφή του στη γιγαντοοθόνη.

Οι Νετς είναι αποφασισμένοι για δύο πράγματα: Αρχικά, να τον ανταλλάξουν προτού ολοκληρωθούν οι ανταλλαγές στις 9 Φεβρουαρίου. Και ο Ίρβινγκ δεν πρόκειται να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα της ομάδας του Μπρούκλιν.

Ήδη απουσίασε από την αναμέτρηση με τους Γουίζαρντς, ενώ ο ίδιο αναμένεται να γίνει και κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς (ξημερώματα Τρίτης, 7/2), μία από τις ομάδες που θα επιθυμούσε να αποκτήσει τον Ίρβινγκ.

Brooklyn Nets intend to keep Kyrie Irving sidelined until a trade is finalized ahead of the Feb. 9 deadline, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.