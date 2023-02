Δεν είναι καλό το κλίμα για τον Κάιρι Ίρβινγκ στο Barclays Center.

O Kάιρι Ίρβινγκ είπε να τραβήξει ξανά... σκανδάλη και να τρελάνει το ΝΒΑ με την ανταλλαγή που ζήτησε από το Μπρούκλιν. Κάτι που είχε κάνει παλιότερα τόσο στους Καβς, όσο και στους Σέλτικς.

Στο παιχνίδι απόκτησης του έχουν μπει Λέικερς, Κλίπερς, Σανς και Μάβερικς και βρισκόμαστε 4 μέρες μακριά από την trade deadline της 9ης Φλεβάρη. Έχουμε δρόμο ακόμα.

Πάντως οι φίλαθλοι του Μπρούκλιν δεν πρόκειται να τον συγχωρέσουν για άλλη μια αναστάτωση που τους έχει προκαλέσει και το έδειξαν στο ματς κόντρα στους Γουίζαρντς. Όταν είδαν τον Uncle Drew στο jumbotron αμέσως τον γιούχαραν, δείχνοντας τα συναισθήματα τους

Fans boo at Kyrie graphic when shown on the jumbotron at Barclays Center 👀



(via @SNYNets)pic.twitter.com/Zk0fZrrz1C