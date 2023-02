To Gazzetta ζητά από τους αναγνώστες του να πάρουν θέση και να ψηφίσουν σε ποια ομάδα θα ταίριαζε περισσότερο ο Κάιρι Ίρβινγκ που ζήτησε ανταλλαγή από το Μπρούκλιν.

Και ξαφνικά για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια όλο το ΝΒΑ ασχολείται με τον ιδιαίτερο, ξεχωριστό κύριο που λέγεται Κάιρι Ίρβινγκ. Ένας παίκτης που δεν σε αφήνει ποτέ να πλήξεις. Ο Uncle Drew το απέδειξε ξανά πως είναι θεότρελος, αφού προκάλεσε... χαμό στο ΝΒΑ με την ανταλλαγή που ζήτησε από το Μπρούκλιν. Φυσικά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που απαιτεί ανταλλαγή από την ομάδα του, καθώς το είχε κάνει τόσο στους Καβς, όσο και στους Σέλτικς (προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στη Βοστώνη με τη συμπεριφορά του).

Breaking: Kyrie Irving has told the Nets that he wants to be traded ahead of Thursday's trade deadline, a source told @wojespn . pic.twitter.com/ba5b0lqmI4

Ήδη έχουν βγει αρκετά σενάρια με τις ομάδες που τσεκάρουν τις εξελίξεις και θα ήθελαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, εκμεταλλευόμενες τη σπουδαία ευκαιρία που τους παρουσιάζεται. Λίγες μέρες μετά, δημοσιεύματα ανέφεραν πως Λέικερς (ο ΛεΜπρόν θέλει να ξαναγίνουν συμπαίκτες) και Μάβερικς τον θέλουν με ανταλλαγή, ενώ στη συνέχεια στη... εξίσωση μπήκε η άλλη ομάδα του LA, οι Κλίπερς αλλά και οι Σανς.

Ο Ίρβινγκ θα είναι talk of the town τις επόμενες μέρες στο ΝΒΑ (φυσικά μαζί που τον ΛεΜπρόν που θέλει 36 πόντους για να σπάσει το ρεκόρ πόντων στη λίγκα σε regular season) και το Gazzetta βάζει για άλλη μια φορά στην... εξίσωση τους αναγνώστες τους.

February 4, 2022: James Harden is ruled OUT after requesting a trade from the Brooklyn Nets.



February 4, 2023: Kyrie Irving is ruled OUT after requesting a trade from the Brooklyn Nets.



Same day 1 year apart 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/uCssEtkXxO