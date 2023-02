O Kάιρι Ίρβινγκ είναι περιζήτητος μετά την ανταλλαγή που ζήτησε από τους Νετς.

Ποτέ δεν πλήττεις με τον Κάιρι Ίρβινγκ και ο Uncle Drew το απέδειξε ξανά, αφού προκάλεσε... χαμό στο ΝΒΑ με την ανταλλαγή που ζήτησε από το Μπρούκλιν. Κάτι που είχε κάνει παλιότερα τόσο στους Καβς, όσο και στους Σέλτικς.

Ήδη τα σενάρια δίνουν και παίρνουν και στους υποψήφιους διεκδικητές προστίθενται συνέχεια ονόματα. Αρχικά είχαμε τους Λέικερς και τους Μάβερικς που τον θέλουν με ανταλλαγή. Τώρα στο... κάδρο μπαίνουν τόσο οι Κλίπερς, όσο και οι Σανς σύμφωνα με τον έγκυρο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

Φέτος ο Ίρβινγκ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, έχοντας 27.1 πόντους, 5.1 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ κατά μέσο όρο με τους Νετς. Τους τελευταίους 13 μήνες Ντουράντ, Χάρντεν και Ίρβινγκ έχουν ζητήσει ανταλλαγή από τους Νετς.

Clippers have joined the Lakers, Mavs and Suns among teams interested in trading for Kyrie, per @wojespn pic.twitter.com/g2Ki3jrQwk