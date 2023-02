Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε τους 54 πόντους του να... μεταμορφώνονται σε 54.000 πάνες. Όλες για έναν και καλό σκοπό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε με περίσσια ειλικρίνεια ότι επιθυμεί να φάει 50 τσίζμπεργκερ από τα εστιατόρια Culver's, για να γιορτάσει τους 54 πόντους που σημείωσε στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς (106-105).

Αντί για το φαγητό, ο Greek Freak μπορεί να βολευτεί με πάνες. Όχι φυσικά για βρώση, αλλά για κάλο σκοπό. Η αλυσίδα εστιατορίων αποφάσισε να δωρίσει 54.000 πάνες στην «Αποστολή Πάνας» του Μιλγουόκι.

Πρόκειται για μια φιλανθρωπική οργάνωση, την οποία έχει στηρίξει τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και η σύντροφός του Μαράια Ρίντλσπρίνγκερ.

Τα Culver's δεν παρέλειψαν να προσφέρουν και τα 54 τσίζμπεργκερ, ζητώντας από τον Αντετοκούνμπο να περάσει μία βόλτα από ένα κατάστημα. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη αλυσίδα, την οποία κατέχει ο Ελληνοαμερικάνος Τζορτζ Δημητρόπουλος, προσφέρει φαγητό στον δύο φορές MVP.

Το είχε κάνει και μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, δηλώνοντας πως ο Αντετοκούνμπο μπορεί να τρώει εκεί δωρεάν δια βίου!

Congrats on the W + 54 points, @giannis_an34! Come see us for your 54 cheeseburgers! To celebrate, we'd also like to make a donation of 54,000 diapers to @MKEdiaper. We appreciate all that you and @mariahdanae15 do for the city of Milwaukee! pic.twitter.com/rpB5dxWk4q