Ο Στεφ Κάρι έγραψε ιστορία στο ματς με τους Θάντερ, σε ένα μεγάλο βράδυ για εκείνον.

Είναι ήδη θρύλος των Γουόριορς και κατά πολλούς βρίσκεται ήδη στο TOP 10 των κορυφαίων παικτών στην ιστορία. Ο Στεφ Καρι έκανε παπάδες απέναντι στην Οκλαχόμα. Ο Κάρι είχε 8/14 τρίποντα, 38 πόντους, 12 ασίστ και 8 ριμπάουντ σε άλλη μια παράσταση.

Ο κορυφαίος σουτέρ ever έγραψε ιστορία, αφού ευστόχησε σε 12 σουτ στο ματς στην Οκλαχόμα τη Δευτέρα και έτσι άφησε πίσω του τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν για τα περισσότερα εύστοχα σουτ στην ιστορία των Γουόριορς. Ο Στεφ έφτασε τα 7.222 και ο Γουίλτ είχε μείνει στα 7.216. Πλέον είναι ο κορυφαίος για το Γκόλντεν Στέιτ σε αυτή την κατηγορία.

Ένας παίκτης που έχει οδηγήσει τους πολεμιστές σε 4 πρωταθλήματα από το 2015 μέχρι πέρυσι, απογειώνοντας το brand name και την αγοραστική αξία του συλλόγου.

