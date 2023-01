Πρόστιμα 25χιλιάδων δολαρίων μοίρασαν οι ιθύνοντες του ΝΒΑ σε Στέφ Κάρι, Τζοέλ Εμπίντ και Μαϊάμι Χιτ για διαφορετικές παραβάσεις των κανονισμών της Λίγκας.

Το ΝΒΑ επεφύλασσε... καμπάνες με αρκετούς αποδέκτες από τις πρόσφατες αναμετρήσεις του προγράμματος, αφού τόσο οι Στεφ Κάρι και Τζοέλ Εμπίντ, όσο και οι Μαϊάμι Χιτ βρέθηκαν «χρεωμένοι» κατά 25.000 δολάρια και μάλιστα για διαφορετικούς λόγους.

Από την μία, ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς τιμωρήθηκε με το συγκεκριμένο ποσό μετά την αποβολή του στα τελευταία λεπτά του ματς με τους Γκρίζλις έχοντας πετάξει το μασελάκι του με δύναμη προς την πλευρά του κοινού.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/YVfBthJAJG — NBA Communications (@NBAPR) January 28, 2023

Ο Εμπίντ, από την άλλη, καλείται να καλύψει το ποσό των 25 χιλιάδων για «απρεπή χειρονομία» και συγκεκριμένα έναν πανηγυρισμό στο τρίτο δεκάλεπτο του ματς με τους Νετς μετά από γκολ-φάουλ που πέτυχε ο ίδιος.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/EjWqNElZIW — NBA Communications (@NBAPR) January 28, 2023

Τέλος, περνάμε σε ομάδα και τους Χιτ. Το franchise του Μαϊάμι θα πληρώσει το πρόστιμο για μη προσαρμογή στις επιταγές του ΝΒΑ αναφορικά με την δήλωση της λίστας απουσιών, για το οποίο έχουν τιμωρηθεί ξανά μέσα στη σεζόν.