Ο μεγιστάνας Ματ Ίσμπια θα γίνει ο νέος ιδιοκτήτης των Φοίνιξ Σανς και των Φοίνιξ Μέρκιουρι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, αναλαμβάνοντας την ομάδα πριν την ολοκλήρωση των ανταλλαγών (9 Φεβρουαρίου).

Ο Ματ Ίσμπια είναι ο νέος ιδιοκτήτης των Φοίνιξ Σανς και των Φοίνιξ Μέρκιουρι, με την αγοραπωλησία να φτάνει στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό ρεκόρ στο NBA.

Η διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα, αφού μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες οι δύο ομάδες της Αριζόνα θα αλλάξουν χέρια. Στις αρχές Φεβρουαρίου το σώμα των ιδιοκτητών των ομάδων του NBA αναμένεται να προχωρήσει στην τυπική διαδικασία της ψήφισης για την αποδοχή του deal.

Η ημερομηνία κλειδί είναι η 9η Φεβρουαρίου, η τελευταία ημέρα των ανταλλαγών. Σύμφωνα με το πλάνο, ο Ίσμπια θα έχει γίνει και επίσημα ιδιοκτήτης κάτι που σημαίνει ότι θα έχει λόγο στις κινήσεις που πρόκειται να κάνουν οι Σανς.

Ήδη εδώ και καιρό αναζητούν ομάδα για την παραχώρηση του Τζέι Κράουντερ.

