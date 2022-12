Στα χέρια νέου ιδιοκτήτη φαίνεται πως θα περιέλθουν οι Φοίνιξ Σανς, αφού όπως αναφέρεται σε αμερικανικά μέσα η ομάδα έδωσε...τα χέρια με τον δισεκατομμυριούχο Ματ Ίσμπια.

Το... πωλητήριο των Φοίνιξ Σανς οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, αφού με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που εμφανίζονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με τον δισεκατομμυριούχο Ματ Ίσμπια με τις διαδικασίες να ολοκληρώνονται στο άμεσο μέλλον.

Ο Ίσμπια αποτελεί Πρόεδρο και CEO σε εταιρία με υποθήκες, η οποία λειτουργεί ως οικογενειακή, καθώς ξεκίνησε από τον πατέρα του και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με τα αδερφό του, ενώ ο ίδιος μπαίνει πλέον και σε νέα... μονοπάτια επενδύοντας τόσο στους Σανς, όσο και στην αντίστοιχη του WNBA, Φοίνιξ Μέρκιουρι. Ο Ματ έχει κατακτήσει το NCAA με το Μίσιγκαν Στέιτ το 2000 και μερικό καιρό πριν έκανε δωρεά 32 εκατομμυρίων στο κολέγιο αυτό!

Το ποσό που αναφέρεται πως θα καταβάλει ο Ίσμπια στους Σανς αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια, που αποτελεί διπλάσια τιμή από κάθε αγοραπωλησία που έχει γίνει σε ομάδα στη Λίγκα.

