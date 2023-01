Ο Κέβιν Ντουράντ και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά στο NBA το 2018!

Ο Κέβιν Ντουράντ αναμένεται να μείνει άλλες δύο εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης, βάζοντας ως στόχο να αγωνιστεί στο φετινό All Star Game. Ένα ματς που έχει χάσει τα τρία τελευταία χρόνια!

Ωστόσο, δεν είναι το μόνο που μπορεί να του λείπει. Βλέπετε, η νέα ενημέρωση για τον τραυματισμό του σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση των Μπρούκλιν Νετς με τους Λος Άντζελες Λέικερς (ξημερώματα 1ης Φεβρουαρίου, 02:30). Την τελευταία ανάμεσα στις δύο ομάδες για την κανονική περίοδο.

Τι σημαίνει αυτό; Πως ο Κέβιν Ντουράντ δεν θα συναντήσει για άλλη μία φορά στο παρκέ τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, η τελευταία φορά που αντιμετώπισαν ο ένας τον άλλον ήταν τα Χριστούγεννα του 2018! Όταν ο Τζέιμς ήταν μέλος των Κλίβελαντ Καβαλίερ και ο Κέβιν Ντουράντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς!

Από τότε είτε ο ένας, είτε ο άλλος αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού και δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Οπότε αν οι δύο ομάδες δεν φτάσουν στους φετινούς τελικούς του NBA, το ραντεβού ανανεώνεται για την επόμενη σεζόν. Την 21η του ΛεΜπρόν και τη 17η για τον KD.

Kevin Durant will likely miss next week’s matchup vs LeBron James and the Lakers



The last time we got a LeBron vs KD matchup: 12/25/2018 🤯



(h/t @BillyReinhardt) pic.twitter.com/MWgDLXb7A0