H κατάσταση του Κέβιν Ντουράντ θα επανεξεταστεί σε δύο εβδομάδες. Αισιοδοξία ότι θα παίξει στο All Star Game.

Ο Κέβιν Ντουράντ τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου του αγώνα Χιτ-Νετς στις 9 Γενάρη και από εκείνη τη στιγμή δεν έχει ξαναπατήσει παρκέ. Μια τεράστια απώλεια για την ομάδα του Ζακ Βον που τον τελευταίο καιρό εντυπωσιάζει με όσα κάνει στο παρκέ και ειδικά την περιόδο που έπαιζε ο KD.

Νεότερα είχε το Μπρούκλιν για την κατάσταση του ηγέτη του, ο οποίος έχει κάνει πρόοδο στην αποθεραπεία του και θα επανεξεταστεί σε δύο εβδομάδες σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκυρος Σαμς Σαράνια. Μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε θα ξεκινήσει τρέξιμο και ασκήσεις στο γήπεδο, με τους Νετς να ανυπομονούν για την επιστροφή του. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει στη δράση πριν το All Star Break και θα παίξει στο All Star Game.

Brooklyn Nets star Kevin Durant is making progress in his recovery from MCL sprain as planned and will be re-evaluated again in two weeks, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 24, 2023