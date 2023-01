Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχασε σουτ (20 πόντοι) στο πρώτο δωδεκάλεπτο κόντρα στους Πίστονς, θυμίζοντας επίδοση του Βιν Μπέικερ από το 2000

Οι Μπακς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν των Πίστονς με 150-130 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σταμάτησε στους 29 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ είχε 11/17 σουτ.

Ο Έλληνας σταρ ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο και το Ντιτρόιτ δεν βρήκε τρόπο για να τον περιορίσει στο πρώτο δωδεκάλεπτο της αναμέτρησης. Ο Greek Freak έγινε ο πρώτος παίκτης των ελαφιών με 20 πόντους και 100% εντός παιδιάς σε ένα δωδεκάλεπτο από τον Γκλεν Ρόμπινσον και το ματς του Μιλγουόκι κόντρα στους Σέλτικς το 2000.

Το All Star Game πλησιάζει και ο Γιάννης αρχίζει να... ζεσταίνει τις μηχανές, ενώ θέλει να ανεβάσει πάλι τους Μπακς, οι οποίοι έχασαν τη δυναμική τους στο διάστημα που έλειπε και υποχρεώθηκαν σε αρκετές ήττες. Με τον Αντετοκούνμπο στο παρκέ οι Μπακς είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα.

Have a quarter, Giannis.



Antetokounmpo is the first Bucks player with 20 points and 100 percent shooting from the field in a quarter since Glenn Robinson in 2000 against the Celtics. pic.twitter.com/klk4JF8bfe