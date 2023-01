Στους Λέικερς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρούι Χατσιμούρα, με τον Ναν να πηγαίνει στους Γουίζαρντς.

Ανταλλαγή στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκυρος, Σαμς Σαράνια, οι Λέικερς έστειλαν τον Κέντρικ Ναν και τρία πικ δεύτερου γύρου στους Γουίζαρντς και φέρνουν στο LA τον Ρούι Χατσιμούρα.

Ο Ναν παίζει 13.5 λεπτά φέτος και μετρά 6.7 πόντους και 1.4 ριμπάουντ. Από την άλλη ο Ιάπωνας φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε 30 ματς με τη φανέλα της Γουάσινγκτον τη σεζόν που διανύουμε και έχει 13 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 33.7% τρίποντα. Με μια πρώτη ματιά οι Λέικερς φαίνονται οι κερδισμένοι της ανταλλαγής βάση των δύο παικτών, αλλά ο χρόνος θα μας δείξει ποιος πραγματικά κέρδισε την ανταλλαγή. Βέβαια η ομάδα του ΛεΜπρόν είναι μια ομάδα που χρειάζεται να προσθέσει καλούς σουτέρ για να ανεβάσει το παιχνίδι της και να κάνει πιο εύκολα τα πράγματα για τον ΛεΜπρόν. Και σίγουρα ο Χατσιμούρα δεν φημίζεται τόσο για το σουτ του.

Πέρυσι ο Χατσιμούρα έπαιξε 42 ματς και μόλις στα 13 εξ αυτών ξεκίνησε βασικός. Δεν είχε την εξέλιξη που θα περίμεναν οι... μάγοι και στους Λέικερς θα θέλει να δώσει απαντήσεις.

The Los Angeles Lakers are finalizing a trade sending guard Kendrick Nunn and three second-round picks to the Washington Wizards for Rui Hachimura, sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/aTP7eYyGOh