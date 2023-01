Λέικερς: Δεύτερη μεγαλύτερη ανατροπή ever, αλλά και χειρότερο δωδεκάλεπτο στην ιστορία τους (vid)

Οι Λέικερς θυμίζουν... τρενάκι λούνα παρκ φέτος μέσα στα ματς, κάτι που φάνηκε και κόντρα στους Μπλέιζερς.

Μπορεί οι Λέικερς να βρέθηκαν στο -25 στο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια άλλαξαν πρόσωπο, πάτησαν γκάζι και κατάφεραν να περάσουν από την έδρα των Μπλέιζερς, συνεχίζοντας να παλεύουν για μια θέση στο play-in της Δύσης.

Οι φετινοί λιμνάνθρωποι είναι ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο, κάτι που φάνηκε απέναντι στο Πόρτλαντ. Η ομάδα από το Λος Άντζελες είχε το χειρότερο δωδεκάλεπτο στην ιστορία της, αλλά και τη δεύτερη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας της το ίδιο βράδυ. Έχασαν τη δευτερη περίοδο με διαφορά 32 πόντων (45-13), όμως αντέδρασαν, έχοντας επιμέρους 75-41 στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Λέικερς πρέπει να αποκτήσουν σταθερότητα και μπαίνουν σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι μέσα στη σεζόν που θα χρειαστούν αρκετές μεγάλες νίκες για να αναρριχηθούν στη βαθμολογία.

Lakers have their worst quarter in franchise history and their second-biggest halftime comeback in franchise history the same night. Just the stone cold content machine nuts every game.