Οι Μιλγουόκι Μπακς τοποθέτησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κρις Μίντλετον στη λίστα των υποψήφιων να αγωνιστούν στο ματς κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κρις Μίντλετον ετοιμάζονται να αγωνιστούν ξανά με τους Μιλγουόκι Μπακς. Η ενημέρωση των πρωταθλητών του 2021 αναφέρει πως οι δύο παίκτες βρίσκονται στη λίστα με τους παίκτες που πιθανότατα θα αγωνιστούν στην επόμενη αναμέτρηση, κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς (ξημερώματα Τρίτης, 24/1).

Ο Giannis βρίσκεται εκτός, λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο, από τις 11 Ιανουαρίου έχοντας χάσει πέντε ματς, ενώ ο Μίντλετον αναμένεται να επιστρέψει από μεγαλύτερο διάστημα αποχής.

Ο φόργουορντ των Μπακς (με πρόβλημα στο δεξί γόνατο) δεν έχει αγωνιστεί από τις 15 Δεκεμβρίου, έχοντας χάσει 18 συνεχόμενες αναμετρήσεις.

