Η φανέλα του ΛεΜπρόν Τζέιμς από τον 7ο τελικό του 2013 πρόκειται να δημοπρατηθεί και η τιμή παραχώρησης μπορεί να φτάσει στα 5 εκατομμύρια δολάρια!

Το πιο πολύτιμο αντικείμενο που σχετίζεται με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, πρόκειται να δημοπρατηθεί. Είναι η φανέλα του φόρεσε ο «Βασιλιάς» στο πρώτο ημίχρονο του Game 7 των τελικών του 2013, με τους Μαϊάμι Χιτ να κατακτούν το πρωτάθλημα απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Οίκος Sotheby's που έχει αναλάβει τη δημοπρασία ελπίζει ότι η φανέλα θα παραχωρηθεί (σε online διαδικασία) κάπου ανάμεσα στα 3 με 5 εκατομμύρια δολάρια!

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 27 Ιανουαρίου. Πάντως, ακόμη και αν δοθεί έναντι πέντε εκατομμυρίων δολαρίων, δεν θα είναι η πιο ακριβή στην ιστορία του αθλητισμού. Αυτή ανήκει στον Μάικλ Τζόρνταν και τη φανέλα από το τελευταίο του παιχνίδι με τους Σικάγο Μπουλς το 1998, με την τελική τιμή της να φτάνει στα 10.1 εκατομμύρια δολάρια. Ξεπέρασε αυτή του Ντιέγκο Μαραντόνα και το «χέρι του θεού» (9.3 εκατ. δολάρια).

