Λόπεζ: «Η κορδέλα του Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με τρέλανε, μου μιλούσε και έπρεπε να κάνω κάτι»

Του μιλούσε η κορδέλα. Αυτή ήταν η απάντηση του Μπρουκ Λόπεζ στο γιατί τα έβαλε με τον Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Μπακς με τους Ράπτορς.

<Με έναν αρκετά χιουμοριστικό τρόπο απάντησε στο γιατί έβγαλε την κορδέλα του Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ ο Μπρουκ Λόπεζ. Ο σέντερ των Μπακς αφού πρώτα προκάλεσε τη σύρραξη με την πράξη του, αποβλήθηκε από την αναμέτρηση κόντρα στους Ράπτορς και άφησε την ομάδα του χωρίς αυτόν στα τελευταία 6'40''.

Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τον Χόλιντεϊ να κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει η ομάδα του. Ο Λόπεζ έδωσε απάντηση σε όλους, ακόμα και στον συμπαίκτη του, Τζο Ίνγκλις για το τι τον ενόχλησε στην κορδέλα.

«Με τρέλανε τόσο πολύ, έπρεπε να κάνω κάτι. Μου μιλούσε. Ξέρεις ότι οι κατά συρροή δολοφόνοι λένε ότι τους μιλούσε ο σκύλος στην πολυκατοικία τους; Η κορδέλα μου μιλούσε» ήταν η αφοπλιστική απάντησή του στους ρεπόρτερ των Μπακς με ένα χαμόγελο. Για αυτόν ήταν μία λογική εξήγηση.

Η απάντηση του Λόπεζ στο 1:19

Brook Lopez spoke with @ZoraStephenson after his first career ejection. #FearTheDeer | #Bucks pic.twitter.com/lwkBBqZEet