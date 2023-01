Ο Άντονι Ντέιβις πλησιάζει στην επιστροφή του, με τους πιο αισιόδοξους υπολογισμούς να τον φέρνουν ξανά στο παρκέ λίγο πριν από το All Star Game.

Ο Άντονι Ντέιβις βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 16 Δεκεμβρίου. Και όπως όλα δείχνουν η στιγμή της επιστροφής ολοένα και πλησιάζει. Ο Ντέιβις αναμένεται να πατήσει ξανά το παρκέ σε αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς στις αρχές Φεβρουαρίου, λίγο πριν από το All Star Game του Σολτ Λέικ Σίτι (19/2).

Ο 30χρονος σέντερ έχει χάσει ήδη 16 αναμετρήσεις, με τους Λέικερς να έχουν ρεκόρ 20-24 (χειρότερη στη σύγκριση με πέρσι) και να βρίσκονται στη 13η θέση - ανάμεσα σε 15 ομάδες - μία νίκη πίσω από την τελευταία θέση που οδηγεί στο play-in (10η).

