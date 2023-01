Κερ: «Ο Κάρι είναι ο Τζόρνταν της σύγχρονης εποχής» (vid)

Ο Στιβ Κερ υπήρξε συμπαίκτης του Μάικλ Τζόρνταν στους Μπουλς, πλέον κοουτσάρει τον Στεφ Κάρι στους Γουόριορς και δεν δίστασε να τους βάλει στην εξίσωση έπειτα από τη νίκη απέναντι στους Γουίζαρντς.

O Στεφ Κάρι φόρτωσε το καλάθι των Γουίζαρντς με 41 πόντους ενώ είχε ακόμη 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ για τους Γουόριορς που επικράτησαν με 118-127 στην Γουάσινγκτον και πλέον βρίσκονται στην έβδομη θέση της κατάταξης στη Δύση.

Ο 34χρονος σούπερ σταρ μετράει φέτος 29,3 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 6,3 ασίστ ενώ ο Στιβ Κερ έκανε τη σύγκριση με τον Μάικλ Τζόρνταν: «Είναι ο Μάικλ Τζόρνταν της σύγχρονης εποχής. Όταν αγωνιζόμουν για τους Μπουλς, έβλεπα συνέχεια τους οπαδούς των αντιπάλων ομάδων να φοράνε τις εμφανίσεις του Μάικ όπως και να τον αποκαλούν MVP όσο έπαιζε, το ίδιο γίνεται και με τον Στεφ. Ο κόσμος ενθουσιάζεται όταν τον βλέπει να αγωνίζεται, θεωρώ ότι είναι ο τρόπος παιχνιδιού του και το πόσο ταπεινός είναι σαν άνθρωπος. Όπου και να είμαστε οι πάντες τον χειροκροτούν και τον συγχαίρουν, και είναι λογικό γιατί ποτέ κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι πραγματικά καταπληκτικός».



