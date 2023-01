Φοβερή ατάκα του Σμιθ Τζούνιορ στον Λεμπρόν: «Έπαιξες εναντίον του μπαμπά μου» (vid)

Ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ έκανε τον Λεμπρόν να νιώσει... αρκετά μεγάλος, καθώς του υπενθύμισε ότι έχει παίξει εναντίον του πατέρα του.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Λέικερς και των Ρόκετς, ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ θέλησε να υπενθυμίσει στον Λεμπρόν ότι είχε αντιμετωπίσει τον μπαμπά του όταν έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ στις 29 Οκτωβρίου 2003.

«Έπαιξες εναντίον του πατέρα μου στο πρώτο σου παιχνίδι στο ΝΒΑ» είπε στον «βασιλιά» ο rookie των Ρόκετς, με τον Λεμπρόν να απαντάει: «Πω! Αλήθεια; Γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα» ξεσπώντας στα γέλια.

Συγκεκριμένα ήταν το ματς των Καβαλίερς με τους Κινγκς στο ντεμπούτο του Λεμπρόν στο ΝΒΑ ωστόσο ο πατέρα τους Τζαμπάρι Σμιθ, ναι μεν ήταν στην διάθεση του Σακραμέντο ωστόσο δεν αγωνίστηκε καθόλου στο παιχνίδι. Για την ιστορία ο... μπαμπάς Τζαμπάρι Σμιθ αγωνίστηκε συνολικά σε 108 ματς του ΝΒΑ με 3 πόντους και 1.6 ριμπάουντ ως παίκτης των Κινγκς, των Σίξερς και των Νετς.

Δείτε την φοβερή στιχομυθία

"You played against my dad your first NBA game ever." 🤯



LeBron and Jabari Smith Jr. pregame tonight pic.twitter.com/4YXlGunZi5