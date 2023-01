Οι Νικς ψάχνουν τρόπο για να στείλουν τον Ντέρικ Ρόουζ σε έναν ιδανικό προορισμό.

Τα καλά χρόνια έχουν περάσει για τον σπουδαίο Ντέρικ Ρόουζ και πλέον αγωνίζεται στους Νικς. Εκεί φέτος έχει μικρό χρόνο συμμετοχής, αφού αγωνίζεται μόλις 12.8 λεπτά ανά παιχνίδι και έχει 5.8 πόντους κατά μέσο όρο. Τελευταία φορά που πάτησε παρκέ για την ομάδα από το Μεγάλο Μήλο ήταν στις 31 Δεκέμβρη.

Σύμφωνα με τον Marc Stein οι Νικς θέλουν να βρουν την ιδανική συνθήκη για τον Ντέρικ Ρόουζ και να τον ανταλλάξουν, ψάχνοντας τον ιδανικό προορισμό. Μένει να δούμε αν θα υπάρχουν εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Ρόουζ είναι στα 34 του και θα ψάξει λογικά τα επόμενα χρόνια το πρωτάθλημα που του λείπει.

New York Knicks want to ‘do right by’ Derrick Rose & trade him to an ‘ideal situation.’



Rose is averaging 5.8 PPG in 12.9 MPG for New York. He last played on December 31st.



Who should trade for him? 🤔 pic.twitter.com/bIea2JZuwk