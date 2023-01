Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα παίξει στο ματς των Μπακς με τους Χιτ (20:00).

Οι Μπακς είχαν ηττηθεί από τους Χιτ με 108-102 σε ένα ματς που δεν έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak θα αναγκαστεί να μείνει off και σε δεύτερο σερί ματς κόντρα στην ομάδα του Μπάτλερ και του Αντεμπάγιο, αφού δεν θα πατήσει παρκέ ούτε στην αποψινή κόντρα των δύο ομάδων στις 20:00.

Ο Έλληνας σταρ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο αριστερό γόνατο και κρίθηκε σκόπιμο από το επιτελείο των Μπακς να απέχει από την αναμέτρηση με το Μαϊάμι. Φυσικά εδώ και καιρό είναι off ο Κρις Μίντλετον και δεν μπορεί να βοηθήσει τα ελάφια, μια απουσια που έχει στοιχίσει πολύ.

