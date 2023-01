Οι Μιλγουόκι Μπακς θα αγωνιστούν χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Γκρέισον Άλεν, Σερζ Ιμπάκα, Τζο Ινγκλς και Κρις Μίντλετον.

Με σημαντικές απουσίες θα αγωνιστούν οι Μιλγουόκι Μπακς στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Μαϊάμι Χιτ, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Οι πρωταθλητές του 2021 ανακοίνωσαν ότι εκτός δράσης για το ματς είναι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο (ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο), Γκρέισον Άλεν (διάστρεμμα στο δεξί αστράγαλο), Σερζ Ιμπάκα (προσωπικοί λόγοι), Τζο Ινγκλς (διαχείριση για τον τραυματισμό του στο γόνατο) και Κρις Μίντλετον (ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο).

Lengthy injury report for the Bucks in Miami tonight.



OUT:

Grayson Allen (right ankle sprain)

Giannis Antetokounmpo (left knee soreness)

Serge Ibaka (personal reasons)

Joe Ingles (left knee injury management)

Khris Middleton (right knee soreness)