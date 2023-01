O Tζέιλεν Μπράουν εντυπωσίασε κόντρα στους Πέλικανς και θύμισε Λάρι Μπερντ και Πολ Πιρς.

Σε εξαιρετική κατάσταση είναι ο Τζέιλεν Μπράουν φέτος και το έδειξε απέναντι στους Πέλικανς. Κόντρα στη Νέα Ορλεάνη είχε 41 πόντους και 12 ριμπάουντ στη νίκη των Κελτών με 125-114. Ο περιφερειακός των Σέλτικς με αυτόν τον τρόπο έγινε ο έκτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας με 2 ματς 40+ πόντων και 10+ ριμπάουντ.

Η λίστα στην οποία μπήκε έχει σπουδαία ονόματα. Ποιοι είναι αυτοί; Ο Λάρι Μπερντ, ο Τομ Χέινσον, ο Πολ Πιρς, ο συμπαίκτης του, Τζέισον Τέιτουμ και ο Σαμ Τζόουνς.

Οι Σέλτικς φέτος θέλουν να το πάνε ένα βήμα παραπέρα και να φτάσουν τον τίτλο και ο Μπράουν παρέα με τον Τέιτουμ, είναι το δίδυμο που μπορεί να τους οδηγήσει στην Γη της Επαγγελίας, αρκεί να πάρουν τις απαραίτητες βοήθειες από το supporting cast

