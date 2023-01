Οι Σέλτικς εντυπωσιάζουν και το Gazzetta στέκεται στο απίθανο δίδυμο Τέιτουμ-Μπράουν που τα κάνει όλα να φαίνονται απλά.

Οι Σέλτικς πέρασαν και από το Σαν Αντόνιο, βρήκαν τις λύσεις στο τέλος και δείχνουν πως είναι μια ομάδα που με το έναν ή τον άλλο τρόπο, έχει μάθει να παίρνει τα ροζ φύλλα αγώνα. Οι Κέλτες είναι η κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ φέτος, κάτι που φαίνεται και από το ρεκόρ της. Βρίσκεται στο 28-12 και στέλνει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Το Gazzetta στέκεται στους απίθανους Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν που οδηγούν εκ του ασφαλούς σαν ηγέτες τη Βοστώνη σε μια σεζόν που δείχνει να είναι... κομμένη και ραμμένη για να πανηγυρίσουν στο τέλος του δρόμου.

Στα περισσότερα ματς των Σέλτικς πάντα οι κύριοι Τέιτουμ και Μπράουν κάνουν ματσάρα. Πότε ο ένας βάζει περισσότερους πόντους, πότε ο άλλος. Σημασία έχει πως και οι δύο ξέρουν τον τρόπο για να γίνουν καθοριστικοί και να βοηθήσουν την ομάδα τους. Η συνύπαρξη τους μοιάζει ιδανική και ξέρουν καλά να αφήνουν χώρο ο ένας στον άλλο να λάμψει. Παίρνουν αρκετές προσπάθειες, αλλά μοιράζουν σωστά τις αρμοδιότητες με σκοπό να δείχνουν σε κάθε ματς το ταλέντο τους και να το συνδυάζουν με νίκες των Σέλτικς. Ο Τζο Ματσούλα κάνει εξαιρετική δουλειά στην πρώτη του σεζόν σαν head coach στη διαχείριση τους και τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρκέ, εκεί όπου οι δυο τους πετάνε.

Ο Τέιτουμ μετρά 30.7 πόντους, 8.2 ριμπάουντ, 4.2 ασίστ, 1.1 κλέψιμο κατά μέσο όρο και 34.6% στα τρίποντα. Από την πλευρά του ο Μπράουν έχει 26.9 πόντους, 7.1 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ, 1.1 κλέψιμο και 33.6% στα τρίποντα. Ξέρετε κάποιο άλλο δίδυμο στο ΝΒΑ που έχει παρέα 57.6 πόντους μέσο όρο; Όσο και αν ψάξετε, δεν πρόκειται να βρείτε διότι δεν υπάρχει. Η τέλεια αρμονία του διδύμου αυτού έχει κάνει τους Κέλτες να ονειρεύονται ξανά την κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2008 και την ομαδάρα των Πιρς-Άλεν-Γκαρνέτ. Πέρυσι μπήκαν οι σωστές βάσεις, αλλά η Βοστώνη έπεσε πάνω στους Γουόριορς που είναι... μανούλες στο να κερδίζουν τελικούς.

Τη σεζόν που πέρασε, οι Σέλτικς έκαναν μια απίθανη πορεία στα playoffs και άγγιξαν τον τίτλο. Όμως στους τελικούς υποκλίθηκαν στους πιο έμπειρους Γουόριορς και έτσι δεν μπόρεσαν να απιστρέψουν στον θρόνο του ΝΒΑ. Εκείνη η ήττα τους πείσμωσε, μα πολύ παραπάνω τους έκανε πιο δυνατούς. Είδαν τα λάθη τους και φέτος ξεκίνησαν εντυπωσιακά τη σεζόν, όντας πεπεισμένοι να φτάσουν αυτή τη φορά στο τέλος του δρόμου.

Το δίδυμο Τέιτουμ-Μπράουν περνά την καλύτερη φάση της καριέρας του και αυτή είναι η μεγάλη του ευκαιρία να φτάσει στην κορυφή, ένας κρυφός πόθος χρόνων. Οι Κέλτες τους κράτησαν μαζί, δεν αντάλλαξαν τον ένα από τους δύο και πλέον απολαμβάνουν την απόφαση τους, αφού οι δου τους μαγεύουν σε κάθε ματς πάνω στο παρκέ. Στους περσινούς τελικούς ο Μπράουν είχε 23.5 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ, ενώ ο Τέιτουμ μέτρησε 21.5 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ξέρουν καλά και θα ήθελαν να τα πάνω καλύτερα στο σκοράρισμα, ωστόσο δεν απογοητεύτηκαν και τη σεζόν που διανύουμε δείχνουν έτοιμοι για άλλο ένα βήμα. Το βήμα που θα τους φέρει με το τρόπαιο αγκαλιά. Μια δυάδα που αν μείνει αχώριστη μπορεί να φέρει σπουδαίες στιγμές και τίτλους στον κόσμο της Βοστώνης.

Jayson Tatum and Jaylen Brown combine for 63 points as the Celtics take down the Spurs 🔥



Tatum Brown

34 points 29 points

4 rebounds 4 rebounds



13-of-26 FG 12-of-26 FG

5-of-10 3PT 2-of-7 3PT pic.twitter.com/uFZiWYYvbi