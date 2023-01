Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA και απάντησε ποιοι μπορεί να είναι οι... διάδοχοί του στη σχετική λίστα.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς χρειάζεται ακόμα 423 πόντους για να ξεπεράσει τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA. Θα συμβεί. Είναι αναπόφευκτο.

Μόνο που ο ΛεΜπρόν έχει ήδη έτοιμη τη λίστα του. Με τους αθλητές που ενδέχεται να τον ξεπεράσουν. Και ανάμεσά τους συγκαταλέγει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Μιλώντας στο ESPN, σε μία περιβόητη συνέντευξη, η οποία έγινε, αλλά μόνο μερικά κομμάτια της έχουν βγει στη δημοσιότητα, ο Τζέιμς ρωτήθηκε για τους παίκτες που μπορεί να τον ξεπεράσουν, όταν πλέον πάρει την 1η θέση.

LeBron James on who could surpass him on the All-Time scoring list:



"KD's the first name that comes to mind for sure. Kevin Durant's name is 'Easy Money' & 'Slim Reaper' for a reason... Kyrie, Luka, Embiid, Giannis. Those guys put numbers on the board."pic.twitter.com/MliMxild2y