Viral μέσα σε λίγα λεπτά έγινε ο Λούκα Ντόντσιτς σχετικά με τις... ικανότητές του στο Live μέσω των social media. Ακόμη και ο Σακίλ Ο'Νιλ τον έστειλε για ύπνο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς άφησε για λίγο τα παρκέ και άλλαξε άθλημα παρακολουθώντας American football για χάρη του Ντάλας και της κολεγιακής του ομάδας. Παρόλα αυτά, κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να γίνει viral, καθώς τα έκανε... μαντάρα με live μετάδοση στο Instagram που δεν ξέφυγε από τα ραντάρ του Σακίλ Ο'Νιλ.

Συγκεκριμένα, ο άσσος των Μάβερικς θέλησε να μοιραστεί την στιγμή με τους διαδικτυακούς τους φίλους, όσο βρισκόταν στο χορτάρι όπου θα γινόταν η αναμέτρηση. Όμως δεν υπολόγισε στις δυσκολίες και ξεκινώντας να μεταδίδει ζωντανά μέσω του λογαριασμού του ακούγεται να λέει: «γα@μ@@ε το... Πως το σταματάς αυτο;».

“Alright, f**k this. How do you end this?”



