Οι Νάγκετς είδαν ακόμη ένα παιχνίδι τους να διακόπτεται για πρόβλημα στη μπασκέτα και οι αντιδράσεις ήταν... ανεκτίμητες.

Δεν αποτελεί πλέον καινούργια κατάσταση για τους φίλους του Ντένβερ να πρέπει να καθίσουν λίγη ώρα παραπάνω από το αναμενόμενο μετά από... ατύχημα με τη μπασκέτα.

Όπως στο παιχνίδι με τους Σέλτικς από το κάρφωμα του Γουίλιαμς, έτσι και σε αυτό με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, το ματς διεκόπη εξαιτίας της στεφάνης. Συγκεκριμένα, οι διαιτητές σταμάτησαν τον αγώνα λίγο μετά την έναρξη της τέταρτης περιόδου.

Οι παίκτες διαπίστωσαν πως η ίδια μπασκέτα είχε πρόβλημα και χρειάστηκε περίπου δέκα λεπτά προκειμένου να διορθωθεί από τους τεχνικούς. Σε εκείνο το διάστημα, ο κόουτς Μαλόουν έδειχνε να μην το πιστεύει και ο Μάρεϊ έκανε... τη βόλτα του στο κοινό.

Nuggets/Cavs game delayed due to uneven rim and the vibes are all over the place 😂 pic.twitter.com/nKXHFl0UaO