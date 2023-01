Συνέβη και αυτό όταν καμιά φορά δεν αντέχει η στεφάνη. Ο Ρομπ Γουίλιαμς κάρφωσε και τη στράβωσε αλλά η συνέχεια δεν ήταν ιδανική για τους Σέλτικς.

Ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς είναι γνωστός πέραν από τις αμυντικές του επιδόσεις και για τα... βροντερά του καρφώματα. Ωστόσο στο ματς των Σέλτικς απέναντι στους Νάγκετς προκάλεσε μία μίνι αναταραχή.

Η αναμέτρηση διακόπηκε για λίγο, περίπου 7 λεπτά πριν το φινάλε, αφού μετά το κάρφωμά του στράβωσε η στεφάνη της μπασκέτας και αναγκαστικά έπρεπε να επιδιορθωθεί.

Celtics vs. Nuggets game is delayed because the rim is uneven.



pic.twitter.com/BYA6i0nSJ0