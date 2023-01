Oι Ράπτορς έχαναν για 11 πόντους στα 36 δευτερόλεπτα κόντρα στους Μπακς και πήγαν να πετύχουν την μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας.

«Τρελό» ήταν το ματς των Μπακς με τους Ράπτορς, το οποίο κρίθηκε στην παράταση. Τα... ελάφια παραλίγο να αυτοκτονήσουν ή καλύτερα οι Καναδοί λίγο έλειψε να κάνουν μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του μπάσκετ και του ΝΒΑ.

Στα 36 δευτερόλεπτα για τη λήξη και πριν το δίποντο του Μπαρνς, το σκορ ήταν 97-86 υπέρ της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Για τους normal ανθρώπους και ειδικούς του μπάσκετ, αυτό το ματς δεν γυρνάει. Όμως η παρέα του Νερς πήγαν να... διαλύσουν τον νόμο των πιθανοτήτων και λίγο έλειψε να πάρουν το ματς, αφού πρώτα ο Γκάρι Τρεντ με τρίποντο το έστειλε στην παράταση.

Οι Μπακς είχαν 99.9% πιθανότητες να πάρουν το ματς, 36 δευτερόλεπτα για το τέλος με τη διαφορά στο +11. Κι όμως δεν ήθελε πολύ να το χάσουν. Αδιανόητα πράγματα έγιναν για να πάει το ματς στην παράταση, με το Τορόντο να μην τα παρατά με τίποτα.

H παρέα του ΒανΒλίτ έχανε με 90-72, 2:50 για τη λήξη και με ένα απίθανο σερί έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο με τον Τρεντ στο τέλος. Επίσης ήταν πίσω με 95-78, 1:15 για τη λήξη. Κι όμως το ματς πήγε στην παράταση.

Αξίζουν το χειροκρότημα οι Ράπτορς για αυτό που πήγαν να πετύχουν! Έτρεξαν σερί 28-7 στα τελευταία 3:08 και άγγιξαν την μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας.

The Bucks had a 99.9 percent chance of winning with 36 seconds left in the game.



The Raptors took it to OT 😳 pic.twitter.com/QeYh3GMFgC