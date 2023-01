Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λογίζεται ως αμφίβολος για το αποψινό (03:00) ματς των Μιλγουόκι Μπακς με τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα αγωνιστούν δίχως τους Τζρου Χόλιντεϊ και Κρις Μίντλετον απέναντι στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς (ξημερώματα Δευτέρας 2/1, 03:00). Αλλά όπως όλα δείχνουν οι δύο απουσίες δεν θα είναι τα μοναδικά τους προβλήματα.

Οι Μπακς τοποθέτησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη λίστα με τους αμφίβολους, με το γνωστό πρόβλημα των ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο να κάνει ξανά την εμφάνισή του.

Ο Giannis είναι ο κορυφαίος παίκτης των Μπακς και αυτή τη σεζόν, μετρώντας 32.1 πόντους, 11.8 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ σε 30 αγώνες. Η ομάδα του Μιλγουόκι έχει ρεκόρ 23-12 και βρίσκεται στην 3η θέση της Ανατολής, πίσω από τους Μπόστον Σέλτικς και τους Μπρούκλιν Νετς.

NBA INJURY ALERT: Bucks PF/C Giannis Antetokounmpo (knee) is listed as questionable for tonight's game vs. the Wizards. pic.twitter.com/T70qeVGRmv