Οι Γουόριορς κέρδισαν τους Μπλέιζερς, κάτι που ο Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ γνώρισε πως θα συμβεί από τη στιγμή που η μπάλα πήγε στα χέρια του Κλέι Τόμπσον.

Αν έχεις παίξει μαζί με τον Κλέι Τόμπσον και έχετε κατακτήσει ένα πρωτάθλημα μαζί, τότε πολύ πιθανό να ξέρεις πότε αυτός μπορεί να σε «σκοτώσει».

Μπλέιζερς και Γουόριορς οδηγήθηκαν στην crunch time και ο Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ που μετακόμισε ως πρωταθλητής στο Πόρτλαντ, αντιλήφθηκε γρήγορα πως η ομάδα του είχε μπλέξει. Ο Κλέι Τόμπσον σηκώθηκε για ένα τρίποντο στον αιφνιδιασμό, 1'40'' πριν το φινάλε και ευστόχησε για το 114-110.

Ο Πέιτον Τζούνιορ από νωρίς κατάλαβε πως ο πρώην συμπαίκτης του θα το... στάξει, γυρνώντας την πλάτη τη στιγμή που η μπάλα έφυγε από τα χέρια του. Η απογοήτευση ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό του.

This is great. Gary Payton II, now on Portland, knew the second it left Klay’s fingertips it was over.https://t.co/4CF0ONxkN8 pic.twitter.com/HwO2zEvMDS