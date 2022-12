Χωρίς τον Ντέβιν Μπούκερ θα αγωνιστούν οι Φοίνιξ Σανς για τουλάχιστον έναν μήνα.

Τα μαντάτα που περίμεναν οι Φοίνιξ Σανς και αφορούσαν τον Ντέβιν Μπούκερ δεν ήταν τα καλύτερα. Ο σταρ των «ήλιων» θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες με τον τραυματισμό του στη βουβωνική χώρα να συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί αρκετά.

Από εκείνο το σημείο θα επανεξεταστεί, οπότε υπάρχει πιθανότητα να χάσει μεγάλο μέρος της σεζόν και έτσι να αφήσει... ακέφαλη την περιφέρεια των Σανς.

Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν κόντρα στους Ντένβερ, ανήμερα Χριστουγέννων, συμπληρώνοντας έτσι 29 στη σεζόν. Στα 34.5 λεπτά που βρισκόταν στο παρκέ ο 26χρονος σκόραρε 27.1 πόντους, με 5.6 ασίστ και 4.6 ριμπάουντ μέσο όρο.

INJURY UPDATE: Further evaluation has confirmed that Devin Booker has sustained a left groin strain. He will be re-evaluated in four weeks.