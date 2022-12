O Γιάννης Αντετοκούνμπο το απολαμβάνει στην προπόνηση των Μπακς και στην... εξίσωση μπήκε η video coordinator των Μπακς.

Ποτέ δεν σταματά η δουλειά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ακόμα και αν αυτή τη φορά ήταν πιο χαλαρός. Ο Έλληνας σταρ έκανε την προπόνηση του στους Μπακς και τα σουτάκια του, με την video coordinator των Μπακς, Σίντνεϊ Ντόμπνερ να αναλαμβάνει να τον μαρκάρει.

Αποτέλεσμα; 3/3 τρίποντα μετά από ντρίμπλα και πανηγυρισμός ... α λα ΛεΜπρόν. Πάντως πολύ τίμια η προσπάθεια της Ντόμπνερ, παρά το γεγονός πως το mismatch έβγαζε μάτι και ήταν άνιση η μάχη.

Δείτε τι έγινε

Gotta keep it light over here with Sid 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Bd0cDsZnFm