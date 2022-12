Ντόντσιτς: Η αποθέωση από όλο το ΝΒΑ και το... άγαλμα που τον περιμένει

Αρκετοί παίκτες του ΝΒΑ έκαναν τη δική τους υπόκλιση στον φοβερό και τρομερό Λούκα Ντόντσιτς.

Πράματα και θάματα έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς που σταμάτησε στους 60 πόντους, τα 21 ριμπάουντ και τις 10 ασίστ και οι Μάβερικς επικράτησαν στην παράταση με 126-121 των Νικς. O εξωγήινος Σλοβένος έσπασε πολλά ρεκόρ και έκανε όλο το ΝΒΑ να του υποκλιθεί, αφού το twitter γέμισε αναρτήσεις.

ΝτεΡόζαν, Κούζμα, Γιανγκ, Τζαμπάρι Σμιθ, Στίβενσον, Σαρπ, Πέρκινς ήταν μερικοί από αυτούς που αποθέωσαν τον Λούκα. Ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν έγραψε: «Bλέπουμε το μεγαλείο του Ντόντσιτς. Δεν έχω ξαναδεί κάτι σαν αυτό». Φοβερή ανάρτηση και από τον σπουδαίο Κέβιν Γκαρνέτ: «Θα έχουμε κι άλλο άγαλμα στο Ντάλας. Αυτός είναι ο Λούκα». Πριν δύο μέρες, το Ντάλας παρουσίασε το άγαλμα του θρύλου Ντιρκ Νοβίτσκι έξω από το γήπεδο.

It’ll be another statue in Dallas… Luka is like that! 🤷🏾‍♂️ — Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) December 28, 2022

60/21/10 is INSANE!!!!!!! Luka 🌺 December 28, 2022

We are watching greatness @luka7doncic I've never seen anything like that ever — Mark Cuban (@mcuban) December 28, 2022

This dude Luka!! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) December 28, 2022