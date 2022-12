Πολλά ήταν τα ρεκόρ που έσπασε η μυθική 60άρα του Ντόντσιτς μαζί με triple double κόντρα στους Νικς.

Πράματα και θάματα έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς που σταμάτησε στους 60 πόντους, τα 21 ριμπάουντ και τις 10 ασίστ και οι Μάβερικς επικράτησαν στην παράταση με 126-121 των Νικς.

Ο Σλοβένος σταρ όπως ήταν φυσικό έσπασε αρκετά ρεκόρ με τα όσα έδειξε στο παρκέ. Αρχικά έγινε ο δεύτερος παίκτης του Ντάλας μετά τον Νοβίτσκι το 2004 με 50άρα και 15+ ριμπάουντ. Επιπλέον έγινε ο έβδομος παίκτης της ιστορίας με triple double 50άρα. Στην ηλικία των 23 ετών και των 302 ημερών έγινε ο νεότερος που το καταφέρνει, αφήνοντας πίσω του τον Τσάμπερλεϊν.

Επίσης μιλάμε για τον τρίτο παίκτη ever με 50 πόντους, 20 ριμπάουντ, 10 ασίστ σε ένα ματς μετά τους θρύλους Τσάμπερλεϊν και Μπέιλορ, ενώ για πρώτη φορά ever ένας παίκτης έχει 60 πόντους, 20 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε ένα ματς. Tέλος αυτοί οι 60 πόντοι που έβαλε στη Νέα Υόρκη αποτελεί και ρεκόρ καριέρας, όπως και τα 21 ριμπάουντ, ενώ κανείς άλλος δεν έχει βάλει 60 στο γήπεδο του Ντάλας.

Luka Doncic is the 7th player all-time with a 50-point triple-double.



At 23 years and 302 days old, Luka is the youngest to achieve this, a mark previously held by Wilt Chamberlain (26y-176d). pic.twitter.com/WMCrEzDil0