Ντόντσιτς μετά την 60άρα: «Χρειάζομαι μπύρα για να πάρω δυνάμεις, είμαι εξαντλημένος» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έδωσε μια φοβερή απάντηση μετά την 60άρα κόντρα στους Νικς.

Πράματα και θάματα έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς που σταμάτησε στους 60 πόντους, τα 21 ριμπάουντ και τις 10 ασίστ και οι Μάβερικς επικράτησαν στην παράταση με 126-121 των Νικς. Σε ένα ματς που έσπασε πολλά ρεκόρ, πήγε να κάνει δηλώσεις μετά την απίθανη παράσταση και η ατάκα του στην ερώτηση του δημοσιογράφου για την 60άρα ήταν απίθανη. «Είμαι εξαντλημένος, χρειάζομαι μια μπύρα για να πάρω δυνάμεις», ήταν τα λόγια του Σλοβένου σταρ.

