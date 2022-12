Οι Λούκα Ντόντσιτς και Πασκάλ Σιάκαμ αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδες σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Εντυπωσιακά νούμερα παρουσίασαν οι Λούκα Ντόντσιτς και Πασκάλ Σιάκαμ στα τελευταία παιχνίδια των Ντάλας Μάβερικς και των Τορόντο Ράπτορς. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τιμηθούν με τον τίτλο του παίκτη της εβδομάδας για την δυτική και ανατολική περιφέρεια στο ΝΒΑ.

Ο σούπερ σταρς του Ντάλας, με την ομάδα του να έχει ρεκόρ 3-1, σκόραρε 31.5 πόντους με 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ σε κάθε παιχνίδι.

Από την άλλη, ο άσσος των Καναδών είχε double-double στη στατιστική του με 38.7 πόντους, 10.3 ριμπάουντ συν 7.3 ασίστ.

Other nominees



West: Shai Gilgeous-Alexander (OKC), Nikola Jokić (DEN), Lauri Markkanen (UTA) and CJ McCollum (NOP)



East: Jarrett Allen (CLE), DeMar DeRozan & Zach LaVine (CHI), Joel Embiid & James Harden (PHI), Tyrese Haliburton (IND), Franz Wagner (ORL) and Trae Young (ATL) https://t.co/ImazijCWT9