Αιχμές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο άφησε ο παίκτης των Νετς, Νικ Κλάξτον, μέσω του Instagram του για μεταξύ τους "μονομαχία" στο παρκέ.

Στην πρόσφατη αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπρούκλιν Νετς, όπου τα "ελάφια" δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν την ενέργεια των Νεοϋορκέζων, μία "κόντρα" κράτησε αρκετά καλά κατά τη διάρκεια του ματς.

Συγκεκριμένα, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νικ Κλάξτον μοιράστηκαν μερικές στιγμές έντασης στο παιχνίδι. Αρχικά, ο σέντερ του Μπρούκλιν κάρφωσε και όπως γυρνούσε πίσω... τράκαρε στον Greek Freak, ο οποίος εκνευρίστηκε με τον αντίπαλο του και δεν δίστασε να το δείξει.

Ενώ αργότερα, με πρωταγωνιστές ξανά τους δύο παίκτες και σε μία φάση που εκδήλωναν επίθεση οι Μπακς με τον Γιάννη, ο Κλάξτον "κατηγόρησε" τον Έλληνα σταρ για αντιαθλητικό παίξιμο. Τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί από το post του στο Instagram στο οποίο άνοιξε ψηφοφορία για το αν ο αντίπαλός του έπαιζε ακόμη μπάσκετ.

Δείτε την ανάρτηση του Κλάξτον για τον Αντετοκούνμπο:

I’m dying at Nic Claxton posting this on IG, need that Bucks vs Nets playoffs series again pic.twitter.com/gX52sywkMF