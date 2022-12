Το...μενού για το παιχνίδι των Σίξερς με τους Κλίπερς είχε και μία πρόταση γάμου για χορεύτρια της Φιλαδέλφεια με το κοινό να τρελαίνεται.

Μπορεί οι Σίξερς να επικράτησαν των Κλίπερς με 119-114 σε ένα ματς που στιγματίστηκε από τις μοναδικές εμφανίσεις των Τζοέλ Εμπίντ και Τζέιμς Χάρντεν, ωστόσο τα... βλέμματα και τα περισσότερα χειροκροτήματα ήρθαν για όσα συνέβησαν στο "κενό" διάστημα από την αγωνιστική δράση.

Συγκεκριμένα, ο φίλος μίας από τις χορεύτριες των Σίξερς βγήκε μέσα από τη στολή της μασκότ, γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου μπροστά στο κοινό που παρακολουθούσε.

Η ίδια δέχθηκε και ακολούθησε...τρέλα σε μία εικόνα που πλέον μοιάζει συνηθισμένη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

